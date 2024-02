Notice of Removal - 2006 Act Companies

The Companies Acts 2006

Notice of removal of Companies from The Register

Notice is hereby given, pursuant to Section 183(3) of the Companies Act 2006, that the names of the under mentioned Companies have been struck off the Register.

000505V MORTEN KORCH BOOKS AND FILMS LIMITED

001997V TRAFFORD LTD

003018V GAME THEOREM LICENSING LIMITED

003110V JETSON PROPERTIES LIMITED

003399V IDEAL CONSULTANTS LIMITED

003434V DELTA COMMERCIAL PROPERTY GP LIMITED

003710V TEXUNATECH LTD

003821V CONSTANT CAPITAL PARTNERS LIMITED

003900V LIGHTHOUSEROCK HOLDINGS LIMITED

004211V EROS ENERGY LIMITED

005397V KKAJS LIMITED

005661V SOUTH LIMITED

006685V LIXEN LIMITED

006739V LATAM HIGH TECH MINERALS PLC

006778V REINING LIMITED

007075V POLAR SUN LIMITED

008417V WATERGROVE LIMITED

008426V TARCOS LIMITED

009081V LUJAN LIMITED

009333V RIZZLER LIMITED

009921V SUPERVIVO SYSTEMS LIMITED

009998V AC HOLDING LIMITED

010783V HIGHNOTE LIMITED

010831V LAA COMPANY LIMITED

011322V THE MANX ICT ASSOCIATION LTD

011454V RIDGEWAY PROPERTIES LIMITED

011565V ROSA HOLDINGS LTD

011615V LAMA MARINE TECHNOLOGY LIMITED

011993V ICONDIS HOLDINGS LIMITED

012011V HKI HOLDINGS LIMITED

012777V SCADOO LIMITED

013080V PROVIDENCE SERVICES LIMITED

013300V OSPREY ALDGATE LIMITED

013437V RISEWAY LIMITED

013508V TORRAS AVIATION LTD

013826V AV HOLDING COMPANY LIMITED

013906V ATMOSPHERICS UNLIMITED WORLDWIDE LIMITED

014948V Mudor Limited

014949V Malur Unlimited

015171V SOLIBA INVESTMENTS LTD

015820V PLUG INTERNATIONAL LIMITED

015846V MGT IOM HOLDINGS LIMITED

015894V INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES GE LTD

015902V WHEATCROFT HOLDINGS LIMITED

016135V ORION INTERNATIONAL LIMITED

016439V Enveq Opportunity 1 Limited

016451V AGT INTERNATIONAL LIMITED

016474V SOMELIOR PTC LIMITED

016557V Freshwood Investments Limited

016665V DUCHESS HOLDINGS IOM UNLIMITED

017240V DIGITAL AND REPUBLIC LIMITED

017280V ENBARR INVESTMENTS CARRY GP LIMITED

017402V CLEVER UNICORN GAMES LIMITED

017632V WINDFALL WIN LIMITED

017648V DUO HOLDINGS LIMITED

017651V CENFURA HOLDINGS LIMITED

017735V Brownbird Limited

017898V BIGFIELD LIMITED

017939V MAINBLOQ LIMITED

017978V LUCKY HOLDING LTD

018036V ORNCAP LIMITED

018148V BELGRAVIA 22 MANAGEMENT COMPANY LIMITED

018181V UMBRELLA RECLAIM (MANAGEMENT) LIMITED

018327V FindGlocal Limited

This 7 February 2024 - Edward Clague, Registrar General.