Notice of Intention to Remove - 2006 Act Companies

The Companies Acts 2006

Notice of Intention to remove a Company from The Register

Pursuant to Section 183, 190 or 192 of the Companies Act 2006

Notice is hereby given, pursuant to Section 183, 190 or 192 of the Companies Act 2006, that, at the expiration of 12 weeks from the date hereof, the below mentioned Companies will, unless cause be shown to the contrary, be struck off the Register.

006226V SEAGATE LIMITED

010418V TURTLE MARINE LIMITED

011653V SORENTO LIMITED

013171V PEGWELL LIMITED

013195V PINBECK LIMITED

013449V P1 PROPERTY LIMITED

013450V ADHOC MANAGEMENT LIMITED

013452V TCS (IOM) LIMITED

013703V GLASS HOUSE INVESTMENTS LIMITED

013704V OAKWOOD CONSULTANCY LIMITED

013923V EATON HOLDINGS LIMITED

013924V STRATTON PROPERTIES LIMITED

013967V EBURY PROPERTIES LIMITED

014611V GREENHILL INVESTMENTS LIMITED

014968V STEVEDORE HOLDINGS LIMITED

016077V NESSA HOLDINGS TWO LIMITED

016078V NESSA HOLDINGS ONE LIMITED

016422V Schloss Roxburghe Holdings Ltd

016527V WEST COAST CAPITAL LIMITED

016638V SATURN CAPITAL LIMITED

016872V GREEN APPLE DEVELOPMENTS LIMITED

016977V YOKO MEDIA INTERNATIONAL LIMITED

017316V MILLENNIAL CONSULTING LIMITED

017612V KEY SOLUTION DEVELOPMENT LIMITED

018203V Maddison Holdings Ltd

018205V BLEU LA-BAS LTD

018302V Daleo Limited

018355V Landmarque Belgard Management Company Limited

018888V Helius Energy Co Ltd

019029V BALMORAL ENTERPRISES LIMITED

019030V LAMAPP LIMITED

019031V Seneca Projects Limited

019130V Juniper Holdings Limited

019281V Torba Limited

019541V Optimus Hotel Management Limited

019669V Regal Estates Limited

019847V Clifton Services Limited

020113V GLOBAL ACQUISITIONS LIMITED

020114V Uzume Holdings Limited

020136V Alva Limited

020137V Sandfield Limited

020191V Kestrel Management Limited

020192V L15 Limited

020286V Auchlunkart Hospitality Management Ltd

020466V Richmond Services Limited

020667V Plastic Industry Consulting Limited

020769V UK EXPORTS LIMITED

020792V Plastic Washing Consultancy Limited

020794V Irbis Holdings Limited

021042V LAND & PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

021055V Code 8 Limited

021056V SEA TRADE LIMITED

This 30 October 2023 - Edward Clague, Registrar General.