Notice of Intention to Remove - 2006 Act Companies

The Companies Acts 2006

Notice of Intention to remove a Company from The Register

Pursuant to Section 183, 190 or 192 of the Companies Act 2006

Notice is hereby given, pursuant to Section 183, 190 or 192 of the Companies Act 2006, that, at the expiration of 12 weeks from the date hereof, the below mentioned Companies will, unless cause be shown to the contrary, be struck off the Register.

000004V RQB (ISLE OF MAN) LIMITED

000505V MORTEN KORCH BOOKS AND FILMS LIMITED

000625V CALABRESE HOLDINGS LIMITED

000936V ECHO DELTA (HOLDINGS) PCC LIMITED

001079V COMFORT JET AVIATION LIMITED

001216V AIRBASE FLIGHT SUPPORT LIMITED

001475V BYRNWOOD LIMITED

001481V BIRD IN EYE INVESTMENT LIMITED

001500V TIMAR LIMITED

001554V CROMALT LIMITED

001997V TRAFFORD LTD

002296V SBG SPORTS SOFTWARE LTD

002430V ADDISON MARINE LIMITED

002513V GLOBAL RESOURCES INVESTMENTS HOLDING LIMITED

002585V CHARDE LIMITED

002608V EMULEX INTERNATIONAL LIMITED

002800V AP5 LIMITED

002802V AP7 LIMITED

002803V AP8 LIMITED

002804V AP9 LIMITED

002808V AP13 LIMITED

002813V AP18 LIMITED

002817V AP22 LIMITED

002818V AP23 LIMITED

002822V AP27 LIMITED

002825V AP30 LIMITED

002826V AP31 LIMITED

002828V AP33 LIMITED

002888V AP34 LTD

003018V GAME THEOREM LICENSING LIMITED

003110V JETSON PROPERTIES LIMITED

003265V PROPERTYPOINT LIMITED

003399V IDEAL CONSULTANTS LIMITED

003434V DELTA COMMERCIAL PROPERTY GP LIMITED

003701V DOLBERG HOUSE LTD

003710V TEXUNATECH LTD

003727V WILTON MARINE LIMITED

003794V BBAY (FARADAY) LTD

003821V CONSTANT CAPITAL PARTNERS LIMITED

003859V MERINA LIMITED

003900V LIGHTHOUSEROCK HOLDINGS LIMITED

004211V EROS ENERGY LIMITED

004441V WPA GROUP PLC

004526V AVARAE GLOBAL COINS PLC

004859V IN CLOVER LIMITED

005013V INSPIRATION HOLDINGS LIMITED

005030V IMAGE LIMITED

005055V SEA SHINE (ISLE OF MAN) LIMITED

005397V KKAJS LIMITED

005661V SOUTH LIMITED

005957V MUSICA LIMITED

006154V EUSTON TOWER SERVICED OFFICES LIMITED

006155V PROVINI LIMITED

006298V HILLCREST BUNNY (IOM) LIMITED

006342V DALLERUP INVESTMENTS LIMITED

006384V SAPPHIRE CWB LTD

006565V HERRON LIMITED

006685V LIXEN LIMITED

006739V LATAM HIGH TECH MINERALS PLC

006778V REINING LIMITED

006932V ASGARD SERVICES LIMITED

007046V GRACETON LIMITED

007075V POLAR SUN LIMITED

007375V LEOPARD PROPERTIES LIMITED

007421V CB HOLDINGS LIMITED

007447V AFRICAN INVESTMENT CORPORATION

007486V CELESTIAL LIMITED

007722V PATENT CAPITAL LTD

007956V SANDOR MANAGEMENT LIMITED

008071V BOURDILLON LTD

008212V WINLLAN ROEDEAN LIMITED

008240V GRAFTON ADVISORS LIMITED

008352V PHOENIX FINANCIAL LTD

008404V SILVESTA LIMITED

008417V WATERGROVE LIMITED

008426V TARCOS LIMITED

008536V TA GROUP LIMITED

008543V BOUNDARY EQUITY HOLDINGS LIMITED

008720V ANERES LIMITED

009010V CIERZO LIMITED

009081V LUJAN LIMITED

009116V COMMONWEALTH INVESTMENT COMPANY LIMITED

009333V RIZZLER LIMITED

009592V MANJU LIMITED

009642V WILLOWBANK LIMITED

009902V FEATHERBED INVESTMENTS LIMITED

009921V SUPERVIVO SYSTEMS LIMITED

009923V LMS PATENTS (ISLE OF MAN) LIMITED

009953V GMS ENTERTAINMENT LIMITED

009998V AC HOLDING LIMITED

010091V CHALET VALENTINE LIMITED

010109V CJB IOM HOLDINGS LIMITED

010110V CAPE MAY LTD

010134V MIDSILVER LIMITED

010194V LETTUCE ENTERTAIN U LTD

010221V BLACKMORE GLOBAL PCC LIMITED

010270V OXSHOTT DEVELOPMENTS LIMITED

010271V WEYBRIDGE DEVELOPMENTS LIMITED

010272V STEENBERG HOLDINGS LIMITED

010313V CRISTLETON LIMITED

010618V TERLING LIMITED

010769V IOSAT HOLDINGS LIMITED

010783V HIGHNOTE LIMITED

010831V LAA COMPANY LIMITED

010982V BOUTIQUE AVIATION LIMITED

010993V PENCRO STRUCTURES LIMITED

011056V GLOBAL MANAGEMENT PCC LIMITED

011194V GSLG LIMITED

011245V FORSETI LIMITED

011322V THE MANX ICT ASSOCIATION LTD

011421V HARWOOD MOUSE 3 LIMITED

011424V HARWOOD MOUSE 6 LIMITED

011429V HARWOOD MOUSE 11 LIMITED

011431V HARWOOD MOUSE 13 LIMITED

011454V RIDGEWAY PROPERTIES LIMITED

011481V BRANDON POINT HOLDINGS LIMITED

011533V RINA LTD

011558V CP REAL ESTATE LIMITED

011559V CP REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED

011565V ROSA HOLDINGS LTD

011613V MOSTON LIMITED

011615V LAMA MARINE TECHNOLOGY LIMITED

011621V MORGAN LIB STRUCTURED DEBT OPPORTUNITIES LIMITED

011622V LIBERO OPPORTUNITIES MASTER FUND PCC LIMITED

011805V PERLA PCC LIMITED

011848V LIBERO GROWTH FUND LIMITED

011886V WESTLAND GROUP LIMITED

011887V WESTLAND HOLDINGS LIMITED

011993V ICONDIS HOLDINGS LIMITED

012011V HKI HOLDINGS LIMITED

012049V HORMIGA GROUP LTD.

012050V HORMIGA TRADE LTD.

012252V TJK GROUP (IOM) LIMITED

012274V BRITISH-AUSTRIAN HOLDINGS LIMITED

012387V ELYSIUM CRUISERS LIMITED

012622V OAKMAYNE PROPERTIES (REGENERATION) LIMITED

012777V SCADOO LIMITED

012802V GEMINO LIMITED

012843V Breck Developments Limited

013080V PROVIDENCE SERVICES LIMITED

013239V ABLEON HOLDINGS LIMITED

013298V PEFFERS JOHNSTONE (CHERWELL) LIMITED

013300V OSPREY ALDGATE LIMITED

013394V ARGENTUM INTERNATIONAL LIMITED

013437V RISEWAY LIMITED

013508V TORRAS AVIATION LTD

013615V SEAPOINT ADVISORY SERVICES LTD

013710V AFINCO LIMITED

013782V Dalehouse Limited

013826V AV HOLDING COMPANY LIMITED

013857V Real Time Games Holdings Limited

013906V ATMOSPHERICS UNLIMITED WORLDWIDE LIMITED

013907V CARMICHAEL HOLDINGS LIMITED

014185V ILHA INVESTMENTS LIMITED

014860V CORALCOAST LIMITED

014885V SCUK GLOBAL SERVICES LIMITED

014915V J.W. WINGS LIMITED

014939V SOLUTIONS BAY LIMITED

014948V Mudor Limited

014949V Malur Unlimited

015056V Cresta Enterprises Limited

015171V SOLIBA INVESTMENTS LTD

015218V CERES FUND INVESTMENTS (IOM) PCC LIMITED

015249V IFPSP LIMITED

015250V IMSBD LIMITED

015251V PREVISE CONSULTANTS LIMITED

015252V ITSP LIMITED

015344V Milton Portfolio Group Holdings 3 Limited

015439V ASSOCIATED COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED

015820V PLUG INTERNATIONAL LIMITED

015846V MGT IOM HOLDINGS LIMITED

015894V INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES GE LTD

015902V WHEATCROFT HOLDINGS LIMITED

016015V CULLINAN CAPITAL LTD

016016V CULLINAN INVESTMENTS LTD

016135V ORION INTERNATIONAL LIMITED

016208V MERCURY DEVELOPMENTS LIMITED

016303V BLACKBET HOLDINGS LIMITED

016347V INTREPID LIMITED

016439V Enveq Opportunity 1 Limited

016447V ELWORTH LIMITED

016451V AGT INTERNATIONAL LIMITED

016467V BETTY HOLDINGS LIMITED

016474V SOMELIOR PTC LIMITED

016557V Freshwood Investments Limited

016588V DOBSON HOLDINGS LTD

016665V DUCHESS HOLDINGS IOM UNLIMITED

016682V MARLOW HOLDINGS LIMITED

016697V Hailwood Limited

016702V Vialli Limited

016775V AVANA RESOURCES LIMITED

016849V JASMINE DRAGON LIMITED

016899V RED BELL INVESTMENTS LIMITED

016925V HATHOR LIMITED

017157V RI MDC UK084 Limited

017166V HOT FLAMES LIMITED

017240V DIGITAL AND REPUBLIC LIMITED

017280V ENBARR INVESTMENTS CARRY GP LIMITED

017341V SPS100 Limited

017346V BELFAST CAPITAL LIMITED

017364V OMTX AVIATION LIMITED

017402V CLEVER UNICORN GAMES LIMITED

017460V NSM MARITIME HOLDINGS (IOM) LIMITED

017602V PICASSO HOLDINGS LIMITED

017632V WINDFALL WIN LIMITED

017648V DUO HOLDINGS LIMITED

017651V CENFURA HOLDINGS LIMITED

017735V Brownbird Limited

017898V BIGFIELD LIMITED

017939V MAINBLOQ LIMITED

017978V LUCKY HOLDING LTD

018030V SKYLARK HOLDING LIMITED

018031V WESTWIND HOLDING LIMITED

018036V ORNCAP LIMITED

018134V Castle Consultants Limited

018145V BLOK HOLDINGS LIMITED

018148V BELGRAVIA 22 MANAGEMENT COMPANY LIMITED

018158V WORLDWIDE SERVICES LIMITED

018179V ASIMOV LIMITED

018181V UMBRELLA RECLAIM (MANAGEMENT) LIMITED

018223V URBAN EVOLUTION PROPERTY MANAGEMENT LTD

018279V SZT RAINBOW LIMITED

018290V Hairpin Holdings Ltd

018327V FindGlocal Limited

018444V UMIKO LIMITED

018533V One Life Technology Limited

018534V Haqemi Limited

018589V Darwin Holdings Limited

018609V Haydock Property Limited

018611V Haydock Group Finco Limited

018682V Little Fat Starfish Limited

018716V NurmValue Limited

018717V Ownergrow Limited

018718V PRIMUM CELLULAM PCC LIMITED

018731V Grand Island Limited

018754V Strategic Overages Ltd

018769V Stipa Limited

018781V DAMSON TRIANGLE LIMITED

018784V Arafura Limited

018856V Neuramis Limited

018975V Interactive Gaming Group Limited

019015V Kadosh Holdings Limited

019018V Kodan Ltd

019023V Trowbridge Pavilions Holdings Limited

019039V Incrypto Ventures Limited

019045V Rose Hill Holdings Limited

019059V STRATEGIC HOLDINGS 3 LTD

019062V LISTING PARTNERS (BRITISH ISLES) LTD

019069V Ziv Limited

019078V Corschald Ventures Limited

019105V GB Farm Land Limited

019148V Gennaker Holdings Limited

019149V GOODMAN HOLDINGS LIMITED

019150V Monadic Holdings Limited

019154V AC Information Security Limited

019173V South1 (IOM) Limited

019241V Makerfield Wigan Group Finco Limited

019242V Makerfield Wigan Property Limited

019267V Manx Beef Limited

019292V Stamm Limited

019301V HANLEY LIMITED

019312V MGS LIMITED

019330V RWB Solutions International Ltd

019349V Fifteen Holdings Limited

019350V Stable Foundry Holdings IOM Limited

019377V LISTING PARTNERS (EUROPE) LTD

019417V CHANCERY SECRETARIES LIMITED

019450V IntBar Holdings Limited

019484V EGCC AVIATION (IOM) LIMITED

019674V One3 Holdings Limited

019756V Trippier Limited

019861V Triton Partners (Isle of Man) Limited

019889V Neutral Farms Limited

019944V Carrig Holdings Unlimited

019945V Carrig Limited

019946V Realta Holdings Limited

019999V Worldcloud Limited

020013V SDP Holding Ltd

020066V Fanar Holdings Limited

020071V Bootsie Investment Holdings Limited

020107V AFOS Holdings Limited

020123V Normax (IOM) Limited

020145V Keely Landings Limited

020146V Dogwood Investment Holdings Limited

020162V CGC LIMITED

020164V SIMPA LIMITED

020193V Worldbridge Ltd

020220V Crowe Developments Limited

020284V Plan Ventures Limited

020305V M11 Portfolio Property Limited

020306V M11 Portfolio Group Finco Limited

020317V IVIY International Ventures Limited

020325V Panoro EG Exploration Limited

020333V INDI IP Limited

020334V ORBIT IP Limited

020353V Adex Holdings Limited

020363V Continental Consulting Company 951 Ltd

020389V FK International Holding Limited

020410V LMMO2 Limited

020774V Lamprell Limited

020970V EverEZ Systems Limited

This 14 November 2023 - Edward Clague, Registrar General.